Более 20 миллионов рублей похитили из квартиры на северо-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Маломосковская улица Карта всех событий

Неизвестный проник в квартиру на северо-востоке столицы и похитил из нее крупную сумму денег. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась 37-летняя москвичка, приживающая в квартире на Маломосковской улице. Она рассказала, что кто-то пробрался в ее жилище 21 декабря. Так, из шкафа, в котором она хранила деньги, пропали 255 тысяч долларов и 1,2 миллиона рублей.

Таким образом, ее обокрали на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у безработной жительницы столицы шубы из рыси за два с половиной миллиона рублей. Инцидент произошел вечером 11 декабря. Девушка пришла в бар на Большой Никитской улице. На ней была дорогостоящая шуба из рыси, которую девушка оставила в гардеробе заведения. Собравшись домой, девушка обнаружила, что ее верхняя одежда пропала.