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Парень похитил у своей знакомой ювелирные украшения на полмиллиона рублей в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Парень похитил у своей знакомой ювелирные украшения на полмиллиона рублей в Подмосковье
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Одинцово Карта всех событий

В подмосковном Одинцове полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже ювелирных украшений на крупную сумму денег. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась жительница Одинцова. Она заявила, что из ее квартиры украли ювелирные украшения на полмиллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и начали поиск преступника. Через некоторое время по подозрению в преступлении задержали подозреваемого — 22-летнего жителя Ярославля.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

Выяснилось, что предполагаемый похититель был знакомым потерпевшей.

— Воспользовавшись ее отсутствием, правонарушитель похитил принадлежащие ей золотые сережки, кольца с бриллиантами, цепочку и ожерелье с драгоценными камнями, после чего скрылся. Часть ювелирных изделий он продал, другие украшения спрятал у себя в квартире, — заключила Петрова.

На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у безработной жительницы столицы шубы из рыси за два с половиной миллиона рублей. Инцидент произошел вечером 11 декабря. Девушка пришла в бар на Большой Никитской улице. На ней была дорогостоящая шуба из рыси, которую девушка оставила в гардеробе заведения. Собравшись домой, девушка обнаружила, что ее верхняя одежда пропала.

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