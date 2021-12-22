Коммунальщики продолжают уборку и вывоз снега в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные специалисты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжают уборку снега и его вывоз на снегосплавные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе московского Комплекса городского хозяйства в среду, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что сейчас в городе в круглосуточном режиме работают 56 таких организаций.

— Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе теплоснабжения максимальная, — говорится в сообщении.

Ночь на 22 декабря стала самой холодной в Москве за последние 54 года. Температура воздуха опустилась до отметки минус 22,2 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в 1967 году синоптики зафиксировали похолодание до минус 22,8 градуса в этот же день.

Метеоролог добавил, что аналогичные погодные явления наблюдались и в Московской области. Самые минимальные значения температуры метеорологи зафиксировали в Электроуглях (минус 26,3 градуса), Черустях (минус 28,8 градуса) и Электростали (минус 26,1 градуса).

В среду, 22 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Так, днем в Москве столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 18 градусов.