Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский Кремль будет открыт для посетителей в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Она добавила, что каждый, кто захочет посетить музеи Кремля или погулять, сможет посмотреть на главную елку России на Соборной площади.

22 декабря пресс-секретарь управления делами президента России заявила о том, что главную новогоднюю ель страны украсили в стиле сказки «Морозко». Специалисты повторили и дополнили прошлогодний внешний вид главной елки, так как в 2020 году из–за пандемии многие горожане не смогли взглянуть нее. Убранство дерева напоминает облик Соборной площади.

В процессе украшения ели участвовали кадеты технического пожарно-спасательного колледжа им. Владимира Максимчука, всего для создания внешнего вида новогодней елки использовали около трех тысяч светодиодных гирлянд и почти полторы тысячи елочных игрушек.