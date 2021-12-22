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Главную новогоднюю ель страны в Москве украсили в стиле сказки «Морозко»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Главную новогоднюю ель страны в Москве украсили в стиле сказки «Морозко»
Фото: Вечерняя Москва

Главную новогоднюю ель России на Соборной площади украсили в стиле сказки «Морозко».

По словам пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, специалисты повторили и дополнили прошлогодний внешний вид главной елки, так как в 2020 году из-за пандемии многие горожане не смогли взглянуть нее. Убранство дерева напоминает облик Соборной площади.

Крылова заметила, что при украшении кремлевской ели использовали около трех тысяч светодиодных гирлянд и почти полторы тысячи елочных игрушек.

— Игрушки выполнены из специального облегченного материала. В любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится, — резюмировала пресс-секретарь управления делами президента России.

В процессе украшения ели участвовали кадеты технического пожарно-спасательного колледжа им. Владимира Максимчука, передает агентство городских новостей «Москва».

22 декабря руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил об открытии галереи дизайнерских елок на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

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