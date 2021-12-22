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«Держат за горло»: смогут ли США оставить россиян без смартфонов

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Держат за горло»: смогут ли США оставить россиян без смартфонов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гипотетические ограничения экспорта смартфонов со стороны США в отношении России могут привести к росту цен из-за сокращения количества поставщиков на российском рынке. Однако вероятность такого развития событий будет зависеть не только от действий американских властей, считает координатор Центра безопасного интернета в России, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

О возможности введения ограничений на поставки смартфонов в адрес России стало известно от чиновников администрации президента США Джо Байдена. Данные меры могут быть приняты в случае вторжения России на территорию Украины. Они гипотетически также затронут поставки компонентов для самолетов и автомобилей, говорится в сообщениях СМИ.

— Надо понимать, что к нам смартфоны идут не Made in USA, — отметил Парфентьев. — Очень давно производство вынесено в Юго-Восточную Азию, в первую очередь в Китай. И в данном случае все будет зависеть от политики Китайской Народной Республики. Они фактически контролируют производство и таким образом держат многие западные фирмы за горло.

Максимально возможной мерой со стороны США, предполагает эксперт, могут стать ограничения разве что на поставки американской техники, произведенной в Китае. Но при этом поставки китайских смартфонов в Россию будут осуществляться без перебоев.

— Взаимные интересы России и Китая, экономические и геополитические, гораздо более переплетены, чем у России и США. Поэтому в данной ситуации Китай, на мой взгляд, выберет взвешенную и компромиссную политику. Практика показывает, что Пекин очень жестко реагирует на какие-то попытки ограничений и санкций в отношении своих компаний. При [президенте США Дональде] Трампе между Вашингтоном и Пекином получилась целая торговая война, где Вашингтон вынужден был пойти на попятную, — добавил аналитик.

Также Парфентьев привел в пример КНДР, которая очень давно живет под санкциями, вводимыми независимо от повода.

— Этот пример показывает, что в условиях массы ограничений есть два пути — развертывание собственных производств максимально полного цикла и импорт интересующих товаров из других источников, в первую очередь из Китая. Отзывы путешественников, посещающих КНДР, сопровождаемых фото- и видеоматериалами, свидетельствуют о том, что потребность в соответствующих товарах в КНДР удовлетворяется. Правда, здесь надо сделать поправку на очень высокую стоимость по сравнению со среднекорейской зарплатой, — констатировал собеседник «ВМ».

России, заключил он, такой путь вряд ли грозит.

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