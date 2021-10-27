Специалисты Роскачества назвали лучшие смартфоны в 2021 году

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Эксперты Роскачества вместе с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний (ICPT) обновили рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году. Результаты представлены на сайте организации.

В список лучших устройств добавили восемь гаджетов. В обновленный список попали модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Четыре модели новой линейки iPhone разделили на две категории. Версии Pro больше подойдут продвинутым пользователям, а остальные предназначены для повседневного использования.

Так, iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайтов занял в рейтинге первое место. В пятерке лидеров также оказались два смартфона Apple — iPhone 13 Pro (четвертое место) и iPhone 11 Pro Max (пятое место). Прошлогодняя серия смартфонов iPhone 12 в рейтинг не попала, не набрав нужное количество баллов.

Второе место заняла компания Sony с флагманом Xperia 5 II. В рейтинг включили и другое мобильное устройство компании, Xperia 1 III. На третьем месте оказался Samsung Galaxy S10+, а новинка Samsung Galaxy Z Fold3 осталась лишь в середине рейтинга.

Эксперты Роскачества проверяли устройства по 231 показателю. Среди них были такие параметры как работа батареи, качество звука, дисплея, уровня производительности, безопасности и многие другие.

Эксперт объяснил, как правильно выбрать подержанный телефон. Перед покупкой гаджета с рук важно проверить состояние устройства. Также лучше приобретать смартфон у проверенных людей или изучить отзывы о продавце, рассказал «Вечерней Москве» специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.