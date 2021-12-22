Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH17

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Нидерландская прокуратура требует приговорить к пожизненным срокам обвиняемых по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом в среду, 22 декабря, заявила прокурор Манон Риддербекс.

Отмечается, что обвинение против четырех человек строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.

— Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту, — цитирует Риддербекса РИА Новости.

До этого голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что подсудимые виновны в убийстве вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет.

Решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, который выполнял рейс MH17, вынесут до конца 2022 года.

Крушение MH17 на востоке Украины в 2014 году

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.