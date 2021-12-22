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СК попросил арестовать ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова

Илья Ашуров

Происшествия
СК попросил арестовать ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова
Фото: rector.kpfu.ru

Следственный комитет попросил арестовать ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, о задержании которого стало известно утром 22 декабря. Это следует из картотеки судов общей юрисдикции города Москвы.

В карточке суда указано, что Гафурова обвиняют по пунктам «ж» и «з», части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство». В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание ректора КФУ Гафурова

Утром 22 декабря СМИ сообщили в задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА Татар-информ, Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря. После их проведения его должны были доставить в Москву.

В университете ситуацию с задержанием ректора комментировать отказались.

— Никак не можем прокомментировать. Официальной информации пока нет. Университет работает в прежнем режиме, — сказали «ВМ» в пресс-службе КФУ.

Ильшат Гафуров — доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор. В 1998–2010 годах он руководил Елабугой. В 2010 году Гафуров стал ректором КФУ.

Новость дополняется.

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