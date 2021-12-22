Тринадцать станций метро построят в Новой Москве до 2027 года

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Тринадцать станций метрополитена планируют открыть на разных линиях подземки в течение шести ближайших лет. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Продление линий метро оказало существенное влияние на активность и темпы развития новой Москвы. В ближайшие три года планируется открыть 7 станций метро, а до 2027 года — еще 6 остановок в подземке, — приводит слова руководителя ведомства Интерфакс.

Владимир Жидкин отметил, что развитие метро станет импульсом для «роста территорий, расположенных около новых станций». Он добавил, что на крупных станциях появятся транспортно-пересадочные узлы, которые объединят с метро потоки наземного транспорта и железных дорог.

В настоящее время в ТиНАО работают 8 станций подземки.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие несколько лет откроют три новые ветки и 50–60 станций метро. Также он добавил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023–2024 годах.