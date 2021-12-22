Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тринадцать станций метро построят в Новой Москве до 2027 года

Анастасия Колоскова

Город
Тринадцать станций метро построят в Новой Москве до 2027 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Тринадцать станций метрополитена планируют открыть на разных линиях подземки в течение шести ближайших лет. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Продление линий метро оказало существенное влияние на активность и темпы развития новой Москвы. В ближайшие три года планируется открыть 7 станций метро, а до 2027 года — еще 6 остановок в подземке, — приводит слова руководителя ведомства Интерфакс.

Владимир Жидкин отметил, что развитие метро станет импульсом для «роста территорий, расположенных около новых станций». Он добавил, что на крупных станциях появятся транспортно-пересадочные узлы, которые объединят с метро потоки наземного транспорта и железных дорог.

В настоящее время в ТиНАО работают 8 станций подземки.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие несколько лет откроют три новые ветки и 50–60 станций метро. Также он добавил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023–2024 годах.

Читайте также:
ТиНАО Владимир Жидкин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте