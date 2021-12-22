Курортный сбор для туристов увеличили в Краснодарском крае

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Депутаты законодательного собрания Краснодарского края увеличили размер курортного сбора на территории региона. Об этом сообщил председатель ведомства Юрий Бурлачко в среду, 22 декабря.

— Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому, — рассказал чиновник.

Ежегодный рост туристического потока, как уточнил он, позволит заработать на этом достаточные суммы. Увеличение сбора позволит заметно преобразить вид курортов Кубани и сделать их привлекательнее, заверил депутат.

Размер курортного сбора в Сочи в 2022 году составит 50 рублей. При этом на остальных курортных территориях края, входящих в зону эксперимента, пошлина увеличится до 30 рублей, отмечается на сайте заксобрания Краснодарского края.

3 декабря специалисты «Яндекса» создали гид по российским горнолыжным курортам, который сможет предупреждать о погоде на разных высотах. Так, например, если пользователь наберет в поиске «Яндекса» предложение «я в Шерегеше», то поисковик выдаст полный прогноз погоды по высотам в заданной местности, а также покажет изображения с камер на горах.

Также сервис сможет предложить пользователю места для отдыха и обеда. Всего гид включает в себя информацию о более чем 180 российских курортах.