Один человек пострадал в результате ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Кленовское, село Кленово Карта всех событий

В результате ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло днем 22 декабря, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек — пассажир (легкового — прим. «ВМ») автомобиля Volvo, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что из людей, находившихся в автобусе, никто не пострадал.

ДТП о котором идет речь, произошло около 16:00 в новомосковком селе Кленове. Рейсовый автобус № 1033 перевозчика Московской области ООО «Мострансавто» столкнулся с легковушкой. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся. Из транспорта эвакуировали десять человек, включая двоих детей и водителя.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.