Фото: rector.kpfu.ru

Задержанного ректора Казанского федерального университета отправили в суд. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, Ильшат Гафуров сегодня утром был доставлен в Москву и помещен в трехместную камеру.

— В камере он содержался один, а днем был отправлен в Басманный суд для избрания меры пресечения, — рассказывает Алексей Мельников.

Ранее «ВМ» сообщала, что Гафурову предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору.

Задержание ректора КФУ Гафурова

Утром 22 декабря СМИ сообщили о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА «Татар-информ», Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря. После этого его должны были доставить в Москву.