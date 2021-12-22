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Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год

Анастасия Колоскова

Город
Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская городская дума в ходе заседания 22 декабря приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

По словам главы ведомства Елены Зяббаровой, в общей сложности в казну города за период зачислено 2 триллиона 869 миллиардов рублей.

— Бюджет столицы остался сбалансированным и устойчивым, — заявила она.

Руководитель департамента уточнила, что на реализацию государственных программ было перечислено 95 процентов об общего объема финансов — 2 триллиона 846 миллиардов рублей.

Она также отметила, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции столичной экономике была оказана поддержка. Власти на эти цели выделили более 90 миллиардов рублей, которые получили свыше 50 тысяч организаций в 13 отраслях.

Согласно тексту закона об исполнении бюджета столицы за 2020 год, в казну города поступили 1 триллион 155,2 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц и 793 миллиарда рублей налога на прибыль организаций.

Кроме того, в документе говорится, что расходы города в 2020 году составили 3 триллиона 6,4 миллиарда рублей. Так, на развитие транспортной системы город перечислил 691 миллиард 879,3 миллиона рублей, на развитие системы здравоохранения — 570 миллиардов 250,8 миллиона рублей, а на социальную поддержку москвичей — 590,9 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности городского правительства.

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