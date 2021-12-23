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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны десять рейсов и пять отменили. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Пассажиропоток Домодедова вырастет в 2,5 раза в период новогодних праздников. На маршрутах дальнего следования ожидается прирост в 2,5 раза, то есть до 122 тысяч человек. Пассажиропоток на направлениях ближнего зарубежья вырастет в 4,5 раза — до 111 тысяч человек по сравнению с 2020 годом.

Эксперт объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.

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