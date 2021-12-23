Диетолог назвала напиток, замедляющий старение и предотвращающий ожирение

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Диетолог Мелиса Караташ рассказала о простом способе сохранить молодость и стройность. Для этого следует вовремя начать принимать зеленый чай.

Специалист отметила, что этот напиток богат антиоксидантами, борется с ожирением и обладает антивозрастным действием. Она подчеркнула, что потребление зеленого чая должно стать привычкой.

Караташ сообщила, что благотворное влияние этого напитка на здоровье человека обусловлено прежде всего катехинами в его составе. В ходе исследований было обнаружено, что зеленый чай предотвращает и поддерживает лечение различных видов рака, таких как рак желудка, толстой кишки, молочной железы, простаты, поджелудочной железы, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

— Однако не нужно забывать, что онкопациентам необходимо сначала проконсультироваться со своим врачом по поводу употребления зеленого чая. Кроме того, зеленый чай также обладает антиоксидантным, антиожирительным, гиполипидемическим (снижающим холестерин), антиатеросклеротическим, антидиабетическим, антибактериальным, противовирусным и антивозрастным действием. Учитывая все это, для здорового существования на протяжении всей жизни мы должны сделать потребление зеленого чая привычкой, — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что начать употреблять зеленый чай необходимо до появления признаков морщин. Напиток благодаря своим антиоксидантным свойствам ускоряет процесс регенерации кожи и стимулирует выработку коллагена, предотвращая морщины. Зеленый чай также способен поддерживать эластичность кожи.

По словам Караташ, было установлено, что употребление шести-десяти чашек зеленого чая в день снижает риск хронических заболеваний. Взрослым нужно выпивать 2,5 литра жидкости в сутки. Из них 1-1,5 литра может составлять зеленый чай, сообщается на портале Turkiye.

Ученые назвали неожиданную причину старения. Слишком частый просмотр телевизора может привести к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема серого вещества в мозге. Об этом сообщила Прия Палту, невролог из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета.