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Цены на отдых на курортах Красной Поляны выросли в два раза

Юлия Курганова

Общество
Цены на отдых на курортах Красной Поляны выросли в два раза
Фото: youtube.com

Цены на размещение в отелях Красной Поляны и других горнолыжных курортов увеличились в полтора-два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Он отметил, что причиной этого стало отсутствие конкуренции со стороны зарубежных курортов из-за пандемии коронавируса. Так, если два года назад сутки в четырехзвездочном отеле на Красной Поляне в новогодние выходные стоили восемь тысяч рублей, то сейчас цена поднялась до 15-17 тысяч рублей. Эксперт также добавил, что в некоторых случаях стоимость отдыха превышает отдых на бюджетных курортах в Альпах на 15-20 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил эту тенденцию и отметил, что стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах также выросла на 30-50 процентов, в случае с «четырьмя звездами» — на 100 процентов.

По словам Мкртчяна, чтобы сэкономить, некоторые туристы бронируют жилье в Адлере и добираются откуда до Красной Поляны. Он добавил, что можно пропустить новогодние праздники и поехать отдыхать в середине января, потому что после 15 числа цены на курортах начнут опускаться, передают «Известия».

Составлен гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды. Специалисты «Яндекса» создали гид по российским горнолыжным курортам, который сможет предупреждать о погоде на разных высотах. Так, например, если пользователь наберет в поиске «Яндекса» предложение «я в Шерегеше», то поисковик выдаст полный прогноз погоды по высотам в заданной местности, а также покажет изображения с камер на горах.

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