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«Молюсь»: Барбара Брыльска сломала позвоночник

Юлия Курганова

Общество
«Молюсь»: Барбара Брыльска сломала позвоночник
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Звезде фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбаре Брыльске в этом году исполнилось 80 лет. Уже несколько лет она борется с тяжелым недугом. По слухам, у артистки рак языка.

А на днях знаменитость сообщила, что сломала позвоночник и до сих пор не может восстановиться.

— Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник, вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и духовной. Что будет далее, не знаю, — рассказала Брыльска корреспонденту портала PopCornNews, который хотел с ней встретиться.

16 декабря представитель Юрия Антонова рассказал о состоянии тяжелобольного певца. Артист не может полноценно заниматься творчеством из-за проблем со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал менеджер народного артиста РФ Андрей. Он напомнил, что недавно Юрий Михайлович переболел COVID-19. Сейчас певец старается выполнять все рекомендации по соблюдению мер безопасности. До этого 76-летний музыкант перенес три серьезные операции на ноге.

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