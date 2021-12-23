«Зависимость»: Психолог объяснила смысл слов Лепса о свободе после развода

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Российский артист Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака неоднозначно высказался по поводу свободы. Он отметил, что получая свободу, люди часто не знают, что с ней делать. Психолог Катерина Рублева выразила мнение, что музыкант находился в зависимых отношениях, из-за чего разрыв стал настоящей болезнью и даже моральной гибелью.

По словам специалиста, такие слова о свободе способен произнести только тот человек, который на протяжении долгих лет не ощущал этого.

— Зависимость — это патологическая потребность в ком-либо, в чем-либо. Зависимость разрушает человека изнутри как личность, подавляет его волю, и человек утрачивает свободу своих действий. Когда зависимый человек обретает свободу, а это случается часто не по его воле, то он не знает, что с ней делать, потому что всю свою жизнь он был несвободен, — сказала эксперт.

При этом на нестабильное психологическое состояние необязательно должны указывать внешние факторы. Человек может выглядеть привычным образом, однако, его душа будет испытывать беспокойство и разочарование. Часто зависимые люди неуверенные в себе и неудовлетворенные собственной жизнью, подчеркнула Рублева.

— Признать свою зависимость и несвободу — это уже 50 процентов успеха, — цитирует ее слова Пятый канал.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.