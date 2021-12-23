Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зависимость»: Психолог объяснила смысл слов Лепса о свободе после развода

Виктория Сикерина

Общество
«Зависимость»: Психолог объяснила смысл слов Лепса о свободе после развода
Фото: instagram/gvleps

Российский артист Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака неоднозначно высказался по поводу свободы. Он отметил, что получая свободу, люди часто не знают, что с ней делать. Психолог Катерина Рублева выразила мнение, что музыкант находился в зависимых отношениях, из-за чего разрыв стал настоящей болезнью и даже моральной гибелью.

По словам специалиста, такие слова о свободе способен произнести только тот человек, который на протяжении долгих лет не ощущал этого.

— Зависимость — это патологическая потребность в ком-либо, в чем-либо. Зависимость разрушает человека изнутри как личность, подавляет его волю, и человек утрачивает свободу своих действий. Когда зависимый человек обретает свободу, а это случается часто не по его воле, то он не знает, что с ней делать, потому что всю свою жизнь он был несвободен, — сказала эксперт.

При этом на нестабильное психологическое состояние необязательно должны указывать внешние факторы. Человек может выглядеть привычным образом, однако, его душа будет испытывать беспокойство и разочарование. Часто зависимые люди неуверенные в себе и неудовлетворенные собственной жизнью, подчеркнула Рублева.

— Признать свою зависимость и несвободу — это уже 50 процентов успеха, — цитирует ее слова Пятый канал.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

Читайте также:
депрессия Григорий Лепс Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте