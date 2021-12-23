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Представления новогодней елки мэра пройдут в Гостином Дворе с 25 декабря по 7 января

Полина Долганова

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Представления новогодней елки мэра пройдут в Гостином Дворе с 25 декабря по 7 января
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Традиционная новогодняя елка мэра будет проходить в Гостином Дворе с 25 по 7 января. В эти дни здесь состоятся праздничные мероприятия со световыми шоу и трехмерной графикой. Кроме того, гости увидят сказочное представление с элементами театра и цирка.

По легенде, в канун Нового года в столицу прибывает сказочный фрегат, вместе с экипажем которого дети смогут отправиться в волшебное путешествие.

Гости елки смогут погрузиться в атмосферу праздника еще до начала представления. В Гостином Дворе будут работать новогодние фотозоны, танцевальное караоке и многое другое.

После представления все юные посетители мероприятия получат новогодние подарки.

Спектакли в Гостином Дворе будут проходить практически каждый день, за исключением 28 и 30 декабря, а также 3 и 5 января.

На праздник приглашены 38 220 детей вместе с родителями. От имени мэра Москвы Сергея Собянина билеты получили дети-сироты из детдомов, дети с выдающимися успехами в учебе, дети с ограниченными возможностями и многие другие, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что Московский Кремль будет открыт для посетителей в новогодние праздники. Она добавила, что каждый, кто захочет посетить музеи Кремля или погулять, сможет посмотреть на главную елку России на Соборной площади.

22 декабря пресс-секретарь управления делами президента России заявила о том, что главную новогоднюю ель страны украсили в стиле сказки «Морозко». Специалисты повторили и дополнили прошлогодний внешний вид главной елки, так как в 2020 году из-за пандемии многие горожане не смогли взглянуть на нее. Убранство дерева напоминает облик Соборной площади.

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