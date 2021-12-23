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Опубликована карта с площадками для запуска фейерверков в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Опубликована карта с площадками для запуска фейерверков в Подмосковье
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Площадки для запуска фейерверков в Московской области на новогодних праздниках нанесли на специальную карту. Жители области могут ознакомиться с ней на сайте РИАМО.

Для каждой точки на карте указаны координаты и адрес. Всего на карту нанесены 338 площадок, где можно будет запустить фейерверки во время новогодних каникул.

Сотрудники МЧС предупреждают: при запуске салютов главное — строго следовать инструкции. Нельзя запускать фейерверки при скорости ветра более 5 метров в секунду, хранить фейерверки без упаковки, направлять зажженную ракету в толпу людей. Кроме того, запрещено запускать фейерверки с балконов многоэтажных домов.

Во время праздников МЧС будет обеспечивать безопасность на территории Московской области.

До этого врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул. По словам врачей, за последние годы все чаще в больницу в новогодние дни попадают молодые и здоровые мужчины в возрасте 30 лет.

Специалисты отметили, что не стоит запускать фейерверки или взрывать петарды в состоянии алкогольного опьянения, это может закончиться травмами.

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