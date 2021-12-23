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Резиденты технополиса «Москва» в 3,2 раза увеличили инвестиции в производство лекарств

Виктория Сикерина

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Резиденты технополиса «Москва» в 3,2 раза увеличили инвестиции в производство лекарств
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в лекарственное и медицинское производство увеличился в 3,2 раза за три квартала текущего года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что инвесторы вложили более 13 миллиардов рублей в указанную отрасль.

— Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 миллиарда рублей, уже более чем на 80 процентов выполнив заявленные в бизнес-планах объемы инвестиций, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что 18 медицинских компаний уже стали резидентами технополиса.

— В этом году резиденты кластера значительно нарастили численность персонала. За девять месяцев 2021 года количество рабочих мест увеличилось на 870 — это почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. А за все время работы здесь было создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест, — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Уточняется, что объем лекарственного производства за девять месяцев текущего года увеличился в 3,7 раза.

На днях Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» инвестировали за три квартала 2021 года 3,7 миллиарда рублей.

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