Оправданного по делу об убийстве экс-главу Раменского района будут судить снова

Фото: СК РФ

Мособлсуд отменил оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова. В октябре его оправдали присяжные по делу об убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в четверг, 23 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района, — заключил собеседник «ВМ».

По версии следствия, Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта мужчина якобы задушил женщину и скрылся с места преступления.

Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года.

В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.

В конце октября стало известно, что присяжные оправдали Кулакова. После этого прокуратура подала апелляцию на решение суда.