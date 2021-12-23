Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оправданного по делу об убийстве экс-главу Раменского района будут судить снова

Илья Ашуров

Происшествия
Оправданного по делу об убийстве экс-главу Раменского района будут судить снова
Фото: СК РФ

Мособлсуд отменил оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова. В октябре его оправдали присяжные по делу об убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в четверг, 23 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района, — заключил собеседник «ВМ».

По версии следствия, Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта мужчина якобы задушил женщину и скрылся с места преступления.

Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года.

В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.

В конце октября стало известно, что присяжные оправдали Кулакова. После этого прокуратура подала апелляцию на решение суда.

Читайте также:
Чиновники Московская область Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте