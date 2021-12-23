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Назван топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения

Ирина Игнатенко

Общество
Назван топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Эксперты составили список фильмов, которые помогут создать атмосферу новогоднего чуда и праздничное настроение. В новогоднюю ночь можно собраться с близкими за просмотром добрых и веселых кинолент, передает ФАН.

Первая в списке — романтическая комедия «Реальная любовь» 2003 года. Кинолента представляет сборник рассказов об очень разных людях. Каждый персонаж попадает в курьезные или грустные ситуации накануне Рождества.

Фильм «Эта замечательная жизнь» вышел еще в 1947 году, но до сих пор является любимым у многих. Фильм предлагает зрителю окунуться в историю простого человека, который оказался в непростой жизненной ситуации. На выручку герою приходит ангел-хранитель, который покажет, как прекрасна жизнь.

Комедия «Поменяться местами» 1983 года иронично высмеивает неуемный азарт, к которому порой тяготеют люди, имеющие все. Сюжет ленты закручен вокруг успешного банковского клерка и непутевого бродяги, которые волею судьбы поменяются местами.

Чтобы поверить в магию Рождества и исполнение желаний, эксперты советуют посмотреть комедию «Интуиция», снятую в 2001 году. Перед зрителем разворачивается прекрасная и смешная история любви двух молодых людей.

Очень необычный взгляд на предпраздничную пору предлагает японский мультфильм «Однажды в Токио». В центре сюжета — три очень разных и очаровательно странных бродяги, которые помогают маленькой девочке найти свою маму.

До этого киновед Наум Клейман объяснил, как формировать список фильмов для школьников.

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