Вице-спикер МГД Орлов: Реконструкция промзон дает десятки тысяч рабочих мест для горожан

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Реорганизация промзон создает множество новых рабочих мест в Москве и предоставляет горожанам возможность работать возле дома. Такое мнение выразил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Степан Орлов в четверг, 23 декабря

Он отметил, что реконструкция таких территорий осуществляется в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы». Его основной целью является создание новых рабочих мест, в том числе и в отдаленных от центра районах города.

— Так, на территориях четырех участков реконструируемых промзон Медведково, Алабушево и Грайвороново общей площадью почти 35 гектаров появится 25 тысяч новых рабочих мест. Предполагается, что в рекультивацию промзон, где сейчас находятся гаражи, склады и автосервисы, будет вложено более 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят до шести миллиардов рублей в год, — заявил политик.

Козлов добавил, что масштабные участки в столице используются безрезультативно, что оказывает влияние на экономику Москвы в целом. Реорганизация таких зон позволит увеличить объем поступлений в городской бюджет.

Депутат МГД уточнил, что на территории всех перечисленных промышленных зон специалисты построят административные и деловые объекты. Их общая площадь составит более 664 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва» его слова.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» будет реорганизован по программе «Индустриальные кварталы» на юго-востоке Москвы.