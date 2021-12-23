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Депутат МГД Самышина: Опыт сотрудников центров «Мои документы» будет востребован в поликлиниках Москвы

Виктория Сикерина

Город
Депутат МГД Самышина: Опыт сотрудников центров «Мои документы» будет востребован в поликлиниках Москвы
Фото: duma.mos.ru

Сотрудники офисов государственных услуг начнут выполнять обязанности администраторов столичных поликлиник и центров амбулаторной онкопомощи. Об этом заявила депутат Московской городской думы и главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина в четверг, 23 декабря.

Она отметила, что специалисты центров «Мои документы» будут встречать пациентов на входе, помогать с записью к врачам и поиском нужного кабинета.

— У специалистов центров «Мои документы» огромный опыт, который будет востребован при решении задач в поликлиниках города и поможет повысить эффективность работы, — уточнила политик.

Депутат МГД добавила, что в настоящий момент в нескольких городских поликлиниках уже действует такой проект в пилотном режиме. Однако власти Москвы планируют внедрить такую практику повсеместно.

— Умение корректно, емко и доброжелательно отвечать на большое количество типовых вопросов, давать понятные справки и разъяснения — это особый навык, которому сотрудники центров «Мои документы» специально обучаются. В свою очередь врачи, а также средний и младший медицинский персонал могут эффективнее применить свои знания и опыт при решении специализированных задач, — передает слова Самышиной агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что тематический состав, посвященный десятилетию офисов государственных услуг, запустили в столичном метрополитене. По ее словам, вагоны поезда красного и бежевого цветов украсили фотографиями сотрудников центров МФЦ, а также рассказали пассажирам, как они попали в эту профессию.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии метрополитена в течение шести месяцев, заключила заммэра.

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