Ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает вину в причастности к убийству
Ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает вину в причастности к убийству. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в ОНК Москвы.
— Вину не признаю, — приводит его слова член ОНК.
По его словам, Ильшат Гафуров на данный момент находится в ИВС на Петровке, 38, в трехместной камере с одним соседом, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
Также член ОНК уточнил, что Гафуров был легко одет, когда его задерживали, поэтому пока не может выходить на прогулки.
— Пока Гафуров не получал ни посылок, ни передач, — цитирует слова члена ОНК RT.
Задержание ректора КФУ Гафурова
Утром 22 декабря СМИ сообщили о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА Татар-информ, Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.
Издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.
Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря.
22 декабря ректора КФУ Гафурова отправили в СИЗО до февраля 2022 года.