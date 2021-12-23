Фото: пресс-сек Басманного суда

Ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает вину в причастности к убийству. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в ОНК Москвы.

— Вину не признаю, — приводит его слова член ОНК.

По его словам, Ильшат Гафуров на данный момент находится в ИВС на Петровке, 38, в трехместной камере с одним соседом, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Также член ОНК уточнил, что Гафуров был легко одет, когда его задерживали, поэтому пока не может выходить на прогулки.

— Пока Гафуров не получал ни посылок, ни передач, — цитирует слова члена ОНК RT.

Задержание ректора КФУ Гафурова

Утром 22 декабря СМИ сообщили о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА Татар-информ, Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря.

22 декабря ректора КФУ Гафурова отправили в СИЗО до февраля 2022 года.