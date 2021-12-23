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«Кто работать будет?»: Путин объяснил отсутствие Мишустина на отдыхе в тайге

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Общество
«Кто работать будет?»: Путин объяснил отсутствие Мишустина на отдыхе в тайге
Фото: Youtube / Москва 24

Президент России Владимир Путин объяснил на большой пресс-конференции, что не берет премьер-министра Михаила Мишустина на отдых в Сибирь из-за того, что некому будет работать.

— Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: «Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?», — рассказал глава государства.

Председатель правительства также иногда отдыхает, но на нем лежит огромная нагрузка за положение в России, приводит слова Путина сайт Кремля.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы»

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