Названы обладатели почетных статусов «Московская медсестра» и «Московский медбрат»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили первых обладателей статусов «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». Об этом 23 декабря сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками, — заявила она.

Всего почетного звания удостоились 20 человек, которые смогли пройти все этапы состязания. Вместе с почетным статусом они будут ежемесячно получать выплаты в размере 7,5 тысячи рублей в течение пяти лет.

Набор кандидатов на соискание почетных статусов начался 20 августа 2021 года. Ранее эти статусы по аналогии со статусом «Московский врач» учредил мэр Москвы. Были проверены теоретические знания кандидатов, практические навыки на симуляционном оборудовании и портфолио. Кроме того, кандидаты решали предложенные ситуационные задачи.

Отмечается, что работники столичного департамента здравоохранения и любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках (в том числе в регионах) могут бесплатно пройти оценочные процедуры для получения статуса почетной медсестры или медбрата, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» планируется завершить возведение сразу пяти объектов. Среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства, а также сопутствующая инфраструктура, уточнил заммэра.