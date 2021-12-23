Младенцев нарядили в новогодние костюмы в подмосковном роддоме

Фото: Телеканал «360»

В Видновском перинатальном центре перед новогодними праздниками новорожденных стали одевать в наряды Дедов Морозов, сообщает телеканал «360».

Малышей приносят к мамам после родов в красной шапочке и завернутых в новогодний носочек с белым отворотом.

— Называем мы их «маленькие декабрята». Мамочкам нашим нравится, потому что, когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны, — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

Мамы и папы отмечают, что в таких нарядах малыши становятся настоящим волшебным подарком в предновогодние дни. Многие отметили, что им нравится подобная акция.

Акция приурочена к новогодним праздникам и тридцатипятилетию учреждения, которое отметит свой праздник 29 декабря.

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