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Младенцев нарядили в новогодние костюмы в подмосковном роддоме

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Младенцев нарядили в новогодние костюмы в подмосковном роддоме
Фото: Телеканал «360»

В Видновском перинатальном центре перед новогодними праздниками новорожденных стали одевать в наряды Дедов Морозов, сообщает телеканал «360».

Малышей приносят к мамам после родов в красной шапочке и завернутых в новогодний носочек с белым отворотом.

— Называем мы их «маленькие декабрята». Мамочкам нашим нравится, потому что, когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны, — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

Мамы и папы отмечают, что в таких нарядах малыши становятся настоящим волшебным подарком в предновогодние дни. Многие отметили, что им нравится подобная акция.

Акция приурочена к новогодним праздникам и тридцатипятилетию учреждения, которое отметит свой праздник 29 декабря.

До этого врач рассказала, как влияет беременность на организм женщины. Она отметила, что беременность оказывает значительную нагрузку на женский организм, так как для развития плода требуется значительное количество питательных веществ. У женщины меняется гормональный фон, снижается иммунитет.

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