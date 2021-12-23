Первый человек умер от штамма коронавируса «омикрон» в Германии

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Первый человек умер в Германии от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в институте инфекционных заболеваний Роберта Коха в четверг, 23 декабря.

По данным учреждения, ему было от 60 до 79 лет. Общее число случаев нового варианта в Германии достигло 3198. Специалисты учитывают только те случаи, которые были обнаружены с помощью секвенирования генома или диагностического подозрения, отмечает Reuters.

21 декабря сообщалось, что первая смерть от «омикрона» была зафиксирована в Израиле. Уточняется, что 75-летний пациент с COVID-19, госпитализированный в больницу Сорока в Беэр-Шеве, умер после того, как у него диагностировали новый вариант.

Он болел сопутствующими заболеваниями, был дважды вакцинирован, а с момента получения им второй вакцины прошло более шести месяцев. Всего на тот момент в стране зафиксировали 341 случай «омикрона».

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20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.