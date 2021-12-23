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Протечку воды устранили на станции московского метро «Текстильщики»

Иван Юминов

Происшествия
Протечку воды устранили на станции московского метро «Текстильщики»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Станция метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии вернулась в штатный режим после устранения протечки воды. Об этом сообщили в столичном метрополитене в четверг, 23 декабря.

— Станция «Текстильщики» работает в штатном режиме. Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта, — говорится в сообщении.

Сотрудники станции, как уточняется, перекрыли кран и убрали воду. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожает, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Видео: Telegram / Мослента

22 декабря в Дептрансе сообщили, что специалистам удалось возобновить движение поездов на Рижском направлении МЖД после потери напряжения в контактной сети. Инцидент на перегоне Тушинская — Павшино произошел из-за временного отсутствия напряжения в контактной сети, уточнили в ведомстве.

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