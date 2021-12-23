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Движение затруднено на северо-западе Москвы из-за ДТП с автобусом

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на северо-западе Москвы из-за ДТП с автобусом
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Авария с участием автобуса частного перевозчика и автомобиля произошла на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 декабря.

— На улице Свободы в районе дома 80 столкнулись автомобиль и автобус частного перевозчика. Предположительно, виновником ДТП является водитель автомобиля, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в автобусе пострадали двое пассажиров. Движение транспорта временно затруднено в сторону МКАД, отмечается в Telegram-канале ведомства.

23 декабря в московской ГИБДД сообщили, что на востоке города произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 5а на улице Ибрагимова.

Водитель легкового автомобиля Toyota врезался в стоящий грузовик MAN. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки большегруза в неположенном месте.

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