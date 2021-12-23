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Диетолог дала совет, как правильно пить в новогоднюю ночь

Иван Юминов

Алина Столбова

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Общество
Диетолог дала совет, как правильно пить в новогоднюю ночь
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Взрослым в Новый год стоит отдать предпочтение шампанскому, а детям — морсам и компотам. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева в четверг, 23 декабря.

— Шампанским, безусловно, традиционно люди встречают Новый год, а потом следует выбрать для себя исключительно тот напиток, который будет сопровождать вас всю новогоднюю ночь. Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению, — сообщила эксперт.

Для нарезок эксперт рекомендует использовать отварное или запеченное мясо птицы, а также рыбу, сдобренную соком лимона или специями. Подобных закусок достаточно, чтобы не прибегать к рафинированным продуктам, заключила Королева.

23 декабря главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, как избежать нежелательного набора веса во время новогоднего застолья. Она отметила, что стоит соблюдать несколько простых правил.

Так, перед празднованием нельзя голодать, так как употребление одновременно большого количества блюд может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Также стоит отказаться от использования магазинного майонеза и приготовить его самостоятельно, порекомендовала специалист.

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