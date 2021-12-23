«Село в шоке»: появились подробности инцидента с детьми под Саратовом

Фото: Telegram / RT на русском

Жители саратовского села Прокудино оказались в шоке после того, как местная женщина оставила детей в овраге. Об этом сообщает Telegram-канал RT в четверг, 23 декабря.

— Все село в шоке. Это вообще уму непостижимо, как так можно: девять месяцев носила, кормила, вырастила... и убила, — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, супруги были в разводе. Отец часто приезжал видеться с сыном и дочкой, а мать не пила, но почти ни с кем не общалась, отмечает RT.

Видео: Telegram / RT на русском

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей, которые замерзли в овраге в селе Прокудино. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».