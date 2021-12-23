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Метели и снегопады пообещал синоптик в эти выходные в Москве

Евгений Белоусов

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Метели и снегопады пообещал синоптик в эти выходные в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Снегопад и метель ожидаются в эти выходные, 25 и 26 декабря, в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, суббота, 25 декабря, выдастся «довольно снежной и ветреной». Западный циклон принесет в столицу снегопады с осадками до семи миллиметров, что составляет 12 процентов от месячной нормы. После полудня температура повысится до четырех-девяти градусов мороза из-за атлантического тепла. Но ветер усилится до 10–15 метров в секунду. Это поднимет по Москве метели.

В воскресенье, 26 декабря, ненастье спадет, а утром похолодает до минус 13–18 градусов, днем температура будет минус 7–12 градусов, добавил Тишковец.

Таким образом, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло, несмотря на небольшое смягчение аномального холода, передает РБК.

— Русская зима твердо обосновалась в европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается, — подытожил Тишковец.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы. В настоящий момент в регионе наблюдается температура воздуха до 12 градусов ниже климатической декабрьской нормы.

Утром 23 декабря в атмосфере Москвы было замечено редкое явление, называемое «алмазной пылью».

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