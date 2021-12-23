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Президент Черногории Джуканович заболел COVID-19

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Президент Черногории Джуканович заболел COVID-19
@predsjednik_cg / Фотография из официального аккаунта Мило Джукановича в Instagram

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, у него легкие симптомы. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны в четверг, 23 декабря.

— У президента слабовыраженные симптомы, он чувствует себя хорошо. В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности, — сообщила пресс-служба президента.

Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, потому что контактировал с лицом, инфицированным COVID-19.

В декабре 2020 года черногорский лидер был госпитализирован с пневмонией, но в тот момент все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Черногория по числу как заболевших COVID-19 на миллион человек, так и умерших является одной из самых неблагополучных стран региона. Всего с начала пандемии в республике было выявлено 161 тысяча случаев инфицирования. Количество летальных исходов достигло 2385 при населении в 628 тысяч человек.

15 декабря датская кронпринцесса Мэри ушла в самоизоляцию из-за COVID-19. Тест на коронавирус ее королевского высочества кронпринцессы оказался положительным. Она направилась в самоизоляцию в особняке Фредерика VIII во дворце Амалиенборг.

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