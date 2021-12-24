Салливан заявил, что США не будут затягивать диалог с РФ по гарантиям безопасности

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Соединенные Штаты не будут затягивать процесс переговоров с Россией по представленным им гарантиям безопасности. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

Он отметил, что российские предложения были переданы Белому дому неделю назад, когда в Москве находилась помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

— Прошло не так уж много времени. Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются, — сказал посол газете «Коммерсант».

23 декабря Псаки не подтвердила переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что договоренности о проведении встречи между США и Россией по гарантиям безопасности в январе 2022 года пока не достигнуто.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.