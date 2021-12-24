Главврач: Выброшенная матерью в овраг девочка может лишиться пальцев рук и ног

Фото: АГН Москва

Девочка, которую мать пыталась задушить и затем бросила в овраг в селе под Саратовом, находится на грани жизни и смерти. Об этом рассказал главный врач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев.

По его словам, ни о каком быстром выздоровлении и речи быть не может. Девочка получила крайне тяжелые поражения организма. В больницу ее привезли уже в состоянии клинической смерти.

У пострадавшего ребенка медики диагностировали обморожение примерно 25 процентов поверхности тела. Существует риск, что девочке ампутируют все пальцы на руках и ногах. Но пока врачи пытаются стабилизировать состояние ребенка, у которого тяжело поврежден мозг. У девочки диагностирован отек мозга, тяжело повреждены легкие и началась пневмония.

Свинарев подчеркнул, что пострадавшая находится в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Пока нельзя делать прогнозы, справится ли организм девочки с последствиями обморожения, сообщает портал «360».

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей, которые замерзли в овраге в селе Прокудино. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».