Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главврач: Выброшенная матерью в овраг девочка может лишиться пальцев рук и ног

Юлия Курганова

Происшествия
Главврач: Выброшенная матерью в овраг девочка может лишиться пальцев рук и ног
Фото: АГН Москва

Девочка, которую мать пыталась задушить и затем бросила в овраг в селе под Саратовом, находится на грани жизни и смерти. Об этом рассказал главный врач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев.

По его словам, ни о каком быстром выздоровлении и речи быть не может. Девочка получила крайне тяжелые поражения организма. В больницу ее привезли уже в состоянии клинической смерти.

У пострадавшего ребенка медики диагностировали обморожение примерно 25 процентов поверхности тела. Существует риск, что девочке ампутируют все пальцы на руках и ногах. Но пока врачи пытаются стабилизировать состояние ребенка, у которого тяжело поврежден мозг. У девочки диагностирован отек мозга, тяжело повреждены легкие и началась пневмония.

Свинарев подчеркнул, что пострадавшая находится в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Пока нельзя делать прогнозы, справится ли организм девочки с последствиями обморожения, сообщает портал «360».

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей, которые замерзли в овраге в селе Прокудино. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Читайте также:
Врачи Саратовская область обморожение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте