Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химическим оружием в Донбассе

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Целью провокации со стороны Украины с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или медицинское учреждение. В произошедшем, вероятнее всего, обвинят Россию и самопровозглашенные республики. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

— Причем жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей, — рассказал он.

Экс-подполковник уточнил, что западные и украинские СМИ сразу же обвинят в произошедшем Россию, а также ДНР и ЛНР.

Прозоров также добавил, что для таких провокаций выгоднее использовать наемников, чтобы отвести факт причастности от власти, передает РИА Новости.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин позже уточнил, что американские самолеты доставили первую партию антидота на Украину в еще октябре, а химическое оружие в металлических колбах по 45 миллиметров поступило в страну в ноябре.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.