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Лавров заявил о риске конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

Полина Долганова

В мире
Лавров заявил о риске конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
Фото: МИД РФ

Курс на присоединение Украины к НАТО создает угрозу безопасности для России, а также провоцирует военные риски в Евросоюзе. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, — отметил министр в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Глава ведомства уточнил, что военные риски существуют для всех сторон, которые вовлечены в ситуацию. Это может привести к большому конфликту в европейских странах.

Накануне Лавров заявил, что недружественная политика Соединенных Штатов в отношении России создает токсичную атмосферу и становится препятствием для спокойного взаимодействия. По его словам, в отношениях между Россией и Штатами в настоящее время наблюдается нездоровая обстановка, существует много раздражающих факторов.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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