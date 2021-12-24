Лавров заявил о риске конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

Фото: МИД РФ

Курс на присоединение Украины к НАТО создает угрозу безопасности для России, а также провоцирует военные риски в Евросоюзе. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, — отметил министр в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Глава ведомства уточнил, что военные риски существуют для всех сторон, которые вовлечены в ситуацию. Это может привести к большому конфликту в европейских странах.

Накануне Лавров заявил, что недружественная политика Соединенных Штатов в отношении России создает токсичную атмосферу и становится препятствием для спокойного взаимодействия. По его словам, в отношениях между Россией и Штатами в настоящее время наблюдается нездоровая обстановка, существует много раздражающих факторов.