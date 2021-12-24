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МИД: Поток мигрантов идет в Евросоюз через Украину

Полина Долганова

В мире
МИД: Поток мигрантов идет в Евросоюз через Украину
Фото: Youtube / RT

Поток мигрантов идет через Украину в страны Европейского союза, однако Запад никак не реагирует на эту ситуацию, а наказывает Белоруссию. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил директор Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

По его словам, миграционный кризис в ЕС был создан не в Белоруссии. Он произошел вследствие политики стран Запада по экспорту демократии, которая спровоцировала дестабилизацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По словам представителя ведомства, через Белоруссию в настоящее время идет не менее пяти процентов от общего числа нелегалов.

— Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но ее и за это наказывают, — добавил Полищук.

Он подытожил, что польская сторона, которая не допускает к беженцам гуманитарной помощи, остается безнаказанной, пишет РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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