Столичные врачи за сутки вылечили 2772 пациента от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2772 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в пятницу, 24 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 849 212 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2126 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 756, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 526.

Еще 75 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в настоящий момент в столице наблюдается стабильная и благополучная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Так, на текущей неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 15 процентов.

22 декабря мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения города доказала, что способна долгосрочно бороться с COVID-19. По его словам, ни один заболевший инфекцией в столице не остался без медицинской помощи.