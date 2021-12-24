Больше всего недвижимости москвичи приобрели под Краснодаром и Тверью в 2022 году

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Краснодарский край, Тверскую и Московские области жители столицы чаще всего выбирали для покупки недвижимости в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Управления Росреестра по городу Игорь Майданов в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что лидерами рейтинга также стали Калининградская, Тульская, Калужская, Владимирская, Ярославская, Рязанская области и Санкт-Петербург.

Майданов добавил, что специалисты ведомства приняли 34 625 заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости за текущий год. Такой показатель на 18 процентов опередил уровень прошлого года.

— Неизменным лидером по объему экстерриториальных заявлений в отношении недвижимости является Московская область — на нее стабильно приходится более одной трети заявлений, полученных Управлением. Все последующие позиции отражают региональный интерес в отношении объектов столичной недвижимости.... Если смотреть на предпочтения москвичей — где чаще всего жители столицы покупают недвижимость, то здесь стабильно на протяжении последних лет вторую и третью строчку рейтинга занимают Краснодарский край и Тверская область, — заявил глава Управления Росреестра по городу.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за период с января по октябрь 2021 года по программе «Семейная ипотека» в городе выдали 6154 кредита на общую сумму более 41 миллиарда рублей. Этот показатель составляет 22 процента от общего объема кредитования в России.