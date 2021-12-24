Песков оценил сообщения о журналистке с просроченным ПЦР-тестом на встрече с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Слова курганской журналистки Анны Шишминцевой о том, что она попала на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом, являются эмоциональной несдержанностью и не имеют отношения к реальности. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, аккредитованные на пресс-конференцию сотрудники СМИ сдавали перед посещением мероприятия не один, а целых три теста на COVID-19.

— Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка, — отметил представитель Кремля.

23 декабря курганская журналистка Анна Шишминцева рассказала в своих социальных сетях, что смогла попасть на пресс-конференцию президента РФ с просроченным тестом на коронавирус. Через некоторое время девушка отредактировала публикацию и удалила из нее предложение о ПЦР-тесте, передает РИА Новости.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Москве 23 декабря. Российский лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за три часа 56 минут.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы».