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Музей Победы пригласил на дегустацию новогоднего фронтового подарка

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы пригласил на дегустацию новогоднего фронтового подарка
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 25 декабря приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в бесплатной дегустации новогоднего фронтового подарка и отведать настоящей солдатской каши. Импровизированная полевая кухня развернется на нулевом этаже музея.

Во время акции гости смогут оценить вкус и качество солдатской каши, которая входит во фронтовой новогодний подарок. Специальный тематический набор вручается всем участникам главного исторического квеста страны «Елка Победы. Тайны героев Москвы».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

Исторический новогодний квест «Елка Победы» пройдет в Музее Победы с 25 декабря по 9 января 2022 года. Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву.

Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут.

А 16 декабря музей открыл новогоднюю выставку «Елка Победы». Посетители окажутся в атмосфере празднования Нового года в середине ХХ века.

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