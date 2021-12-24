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Мишустин расширил перечень жизненно необходимых препаратов в России

Иван Юминов

Общество
Мишустин расширил перечень жизненно необходимых препаратов в России
Фото: Правительство РФ

Правительство расширило на 2022 год перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 24 декабря.

— Лечение таких серьезных заболеваний требует больших средств. Теперь закупка этих лекарств, как и других из перечня, будет оплачиваться из федерального бюджета, — рассказал председатель правительства.

Так, в список включили препарат «Рисдиплам» для лечения пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Перечень, как уточняется, пополнили не только современные лекарства, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных препаратов.

Льготники смогут и впредь получать лекарства из перечня бесплатно при наличии рецепта. Кабмин добавил в список и четыре лекарства для лечения высокозатратных нозологий, отмечается в Telegram-канале ведомства.

17 ноября Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты «Азитромицин» и «Интерферон бета-1б». Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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