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Путин потребовал сразу выплачивать надбавки ученым на Крайнем Севере

Иван Юминов

Экономика
Путин потребовал сразу выплачивать надбавки ученым на Крайнем Севере
Фото: Администрация президента РФ

Исследователи на Севере должны получать надбавки сразу же, а не спустя несколько лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря.

— На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменение климата, — рассказал глава государства.

Подобных специалистов следует поддерживать, в том числе выплачивая им надбавки с первого месяца работы, приводит слова Путина сайт Кремля.

19 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что финансирование программ по развитию Курильских островов является важным. Представитель Сахалинской области, глава международного комитета СФ Григорий Карасин подчеркнул, что в регионе происходит резкое снижение добычи нефти с 2019 года.

Это, по его словам, привело к сокращению доходной части бюджета. Уровень софинансирования расходных обязательств области из федерального бюджета также падает, добавил парламентарий. С 2022 по 2024 год данный уровень утвержден в размере 33 процентов, что в два раза меньше предыдущего показателя, заключил он.

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