Россиянам назвали пять игр для компании на новогодние праздники

Фото: Друзья, 1994-2004 год

Эксперты составили список игр для компании, которые позволят разнообразить досуг на новогодних праздниках.

«Узнай меня»

В рамках игры каждому участнику следует написать на листке несколько фактов о себе. После этого их складывают в коробку и перемешивают.

Участникам необходимо будет достать каждый из листков и зачитать написанное вслух. Остальным гостям придется угадать, о ком эти факты.

«Две правды и одна ложь»

Развлечение подойдет для групп, не очень хорошо знакомых друг с другом. Участникам нужно будет угадать, какие два факта о каждом являются правдивыми, а еще один — ложным.

«Киноквиз»

Ведущему для игры придется объявить название малоизвестного фильма или сериала. Остальным придется рассказать свою версию сюжета — побеждает тот, кто придумал лучше или смешнее всех.

«Угадай часть тела»

Гостям потребуется предоставить свои фото, а затем разрезать их на фрагменты. После этого нужно угадать, чью часть тела показывает ведущий.

«Фотокопия»

Чтобы сыграть, следует выбрать смешные фото животных и показать их участникам. Побеждает тот, у кого получилось достовернее или смешнее остальных, отмечает Пятый канал.

23 декабря главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, как избежать нежелательного набора веса во время новогоднего застолья. Она отметила, что стоит соблюдать несколько простых правил.

Так, перед празднованием нельзя голодать, так как употребление одновременно большого количества блюд может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Также стоит отказаться от использования магазинного майонеза и приготовить его самостоятельно, порекомендовала специалист.