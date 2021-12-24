«Что это такое?»: Жириновский пожаловался Путину на Моргенштерна

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался президенту России Владимиру Путину на рэпера Моргенштерна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 24 декабря.

— Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны. Он кумир молодежи, — рассказал депутат.

Жириновский задался вопросом, что из себя представляет исполнитель, отмечается на сайте Кремля.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как председатель СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.